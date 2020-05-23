3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусский государственный цирк готовит летнюю программу
Ритм цирка временно изменился
Неспешно убирают декорации прошлой программы. Коридоры временно опустели. Но главный режиссер Алла Николаева-Алиева уверена: искусство не имеет границ, и творческие люди этот период пройдут достойно.
И сложно поверить, что велоакробат, который выступал в труппе Запашных, чемпион международных экстремальных проектов, еще работает и в ІТ-индустрии.
Первый верблюд, который родился в белорусском цирке ровно девять лет назад. Поэтому неслучайно его назвали в честь нашей столицы — верблюд Минск. Он очень любит сухарики и не дает записывать стендап. А мы с ним в одной цветовой гамме, кстати, серой.
Скоро артисты вновь выйдут на сцену
И хоть спектакли сейчас и поставлены на паузу, сердце цирка продолжает биться все с той же силой. Ведь эти вынужденные недели без зрителей - лишь антракт. И совсем скоро прозвенит звонок, и артисты вновь выйдут на сцену все вместе.
Президент
Все
Лукашенко: Самое большое полезное ископаемое в Беларуси - чистая вода
Стипендии Президента Беларуси на 2025 год назначены 49 аспирантам
Президент Беларуси поручил провести в каждой области масштабную реконструкцию очистных сооружений
Александр Лукашенко призвал белорусов более бережно относиться ко всем ресурсам
Политика
Все
Общество
Все
ГПК: около 2,1 тыс. легковых авто и 14 автобусов ожидают въезда в ЕС
В Минске сотрудники милиции задержали 31-летнюю минчанку за незаконный оборот средств платежа
Квесты, встречи, дискотека - второй день "Марафона единства" в Лиде обещает много интересного
Крещение-2025: рассказываем, где организуют купели в Минске и Минском районе
В мире
Все
В Сочи зафиксировано несколько землетрясений - толчки почувствовали жители разных районов города
Около 50 британцев умирают в день, так и не дождавшись неотложной помощи
Цукерберг: Администрация Белого дома в грубой форме требовала удаления определенных публикаций
В Госдуме заявили, что Россия наладила схемы обхода западных санкций
Регионы
Все
Происшествия
Все