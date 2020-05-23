Белорусский государственный цирк готовит летнюю программу

Ритм цирка временно изменился

Неспешно убирают декорации прошлой программы. Коридоры временно опустели. Но главный режиссер Алла Николаева-Алиева уверена: искусство не имеет границ, и творческие люди этот период пройдут достойно.

И сложно поверить, что велоакробат, который выступал в труппе Запашных, чемпион международных экстремальных проектов, еще работает и в ІТ-индустрии.

Первый верблюд, который родился в белорусском цирке ровно девять лет назад. Поэтому неслучайно его назвали в честь нашей столицы — верблюд Минск. Он очень любит сухарики и не дает записывать стендап. А мы с ним в одной цветовой гамме, кстати, серой.

Скоро артисты вновь выйдут на сцену