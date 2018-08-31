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БГУ включен в топ-50 лучших вузов Евразии

Рейтинг размещен на сайте британского специализированного журнала Times Higher Education. БГУ занимает 44 позицию. В рейтинге - высшие учебные заведения 16 стран, среди них - Россия, Иран, Турция, Украина, Грузия.

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