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Белорусский грузовой электромобиль МАЗ получил свидетельство безопасности
Результат успешного тандема машиностроения и ученых - белорусский грузовой электромобиль МАЗ - допущен для движения по дорогам общего пользования. По результатам испытаний он получил свидетельство безопасности. За прошлый год наши ученые также создали экспериментальный образец каркасного электромобиля грузоподъемностью до одной тонны и спортивный электрокар. Двигатели, силовая электроника и электроника управления батареей разработаны с учетом отечественных технологий. Все проектировочные расчеты проводит компьютерный центр Института машиностроения Академии наук. Работа по запуску в серийное производство электромобиля МАЗ уже началась.
В 2022-м мы закончили. В 2023-м планируется выпуск первой серии - 10 штук, дальше больше. Но опять же, если будут заявки, то больше, чем 10 штук. Малый автомобиль, который мы заканчиваем, мы делаем экспериментальный образец, он еще до середины года будет проходить испытания, после чего можно сказать, что автомобиль сделан. После этого начнется работа с производителями и постановка его на производство. Это с 2024-го условно пойдут в этом направлении движения.
В планах института совместная работа с российскими коллегами по созданию беспилотного электромобиля. Запланированы совместные проекты и по созданию электромобилей на базе АвтоВАЗа с использованием компонентов электропривода белорусской разработки.
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