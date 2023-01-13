Белорусский грузовой электромобиль МАЗ получил свидетельство безопасности

В 2022-м мы закончили. В 2023-м планируется выпуск первой серии - 10 штук, дальше больше. Но опять же, если будут заявки, то больше, чем 10 штук. Малый автомобиль, который мы заканчиваем, мы делаем экспериментальный образец, он еще до середины года будет проходить испытания, после чего можно сказать, что автомобиль сделан. После этого начнется работа с производителями и постановка его на производство. Это с 2024-го условно пойдут в этом направлении движения.

Александр Белевич, заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси