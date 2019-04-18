Белорусский гуманитарный конвой вылетит из Зимбабве в Мозамбик

Белорусский гуманитарный конвой сегодня продолжит свой путь и вылетит из Зимбабве в Мозамбик. В эту страну будут доставлены десятки тонн груза. Это обувь, одежда, еда, детское питание, бытовая химия, одеяла и многое другое. Накануне свою часть гуманитарной помощи от Беларуси уже получили жители Зимбабве. В аэропорту гуманитарный конвой встретили представители различных министерств. Отметим, что доставка груза выполняется самолетом Boing 747. Сопровождают борт работники МЧС и съемочная группа Агентства теленовостей.