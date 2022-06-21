Белорусский интерес в ЕАЭС - реализация шести "проектов будущего"

Чтобы в экономическом сотрудничестве говорить на одном языке со странами-партнерами, необходимо сохранить единые стандарты качества. Об этом говорили во время научно-практической конференции Евразийской экономической комиссии. Особенно актуален сейчас, в условиях санкционного давления, вопрос эффективного, а главное быстрого импортозамещения. И там, где с одной стороны коллективный Запад выстраивает барьеры, с другой открывает новые возможности для наращивания производств. Так, белорусский интерес - реализация шести "проектов будущего". Речь о развитии национального электротранспорта, точного земледелия, внедрении биотехнологий как в агропромышленный комплекс, так и в фармацевтику. Среди перспективных направлений также инновационное здравоохранение и "Умные города".



Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

Работа непосредственно пленарного заседания и в секциях показала, что необходимо очень серьезно работать над перспективными проектами, проектами завтрашнего дня. И характерно это для Беларуси в первую очередь, и Российской Федерации, - это микроэлектроника. У нас есть определенные компетенции (у Беларуси, Российской Федерации, Республики Армения), и вот нужно это все объединить. Потому что времени нет. И мы сегодня вынуждены Евразийской экономической комиссией принимать решения об упрощении некоторых технических решений, в том числе в машиностроении, автомобилестроении, в связи с недостатком чипов.



Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:

Белорусской Академии наук есть что предложить! Мы можем работать совместно в области космоса. Безусловно, есть подвижки в этом направлении, но это все должно быть более динамично, и надо ускорять эти процессы в области биотехнологий, наноматериалов, электротранспорта. Было бы очень хорошо, если бы мы имели автомобиль, электромобиль ЕврАзЭС.



Для практической реализации к конференции привлекли представителей ведущих белорусских предприятий. В завершении участники презентовали книги с научными монографиями.