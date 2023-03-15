3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусский каратель Дирлевангера: он сгонял односельчан, поджигал дома и стрелял в тех, кто пытался убежать
Особая команда СС Дирлевангера во времена Великой Отечественной войны прошла по территории семи областей Беларуси (довоенного административно-территориального деления) и по 24 районам. Только в Минской области было сожжено свыше 90 населенных пунктов.
В составе формирования было много выходцев из Советского Союза, которые оказывали большую помощь в проведении операций по уничтожению населения.
Так в окрестностях Логойска в конце июня - начале июля 1943 года прошла акция "Дирлевангер". Вокруг населенного пункта особое подразделение СС создало мертвую зону.
Карательный батальон СС Дирлевангера прибыл в Нивки в районе 8 часов утра. Кто-то в это время еще топил печь, кто-то уже собирался за ягодами. Под предлогом проверки документов, жителей согнали в центр деревни и стали загонять в дома. Людей расстреливали, раненых добивали, а затем поджигали постройки. Из огня выбрались единицы. Через несколько дней они и хоронили своих матерей, детей и соседей.
В деревне Нивки родился один из карателей Дирлевангера Парфен Карабан. Он сгонял односельчан, поджигал дома и стрелял в тех, кто пытался убежать. Выжившие соседи через несколько лет стали свидетелями на суде.
Подробности судебных процессов, а также имена палачей, которые уничтожали детей, стариков и женщин, вы узнаете в заключительной части фильма "Каратели Дирлевангера".
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все