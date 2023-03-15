Белорусский каратель Дирлевангера: он сгонял односельчан, поджигал дома и стрелял в тех, кто пытался убежать

Особая команда СС Дирлевангера во времена Великой Отечественной войны прошла по территории семи областей Беларуси (довоенного административно-территориального деления) и по 24 районам. Только в Минской области было сожжено свыше 90 населенных пунктов.

В составе формирования было много выходцев из Советского Союза, которые оказывали большую помощь в проведении операций по уничтожению населения.

Так в окрестностях Логойска в конце июня - начале июля 1943 года прошла акция "Дирлевангер". Вокруг населенного пункта особое подразделение СС создало мертвую зону.

Карательный батальон СС Дирлевангера прибыл в Нивки в районе 8 часов утра. Кто-то в это время еще топил печь, кто-то уже собирался за ягодами. Под предлогом проверки документов, жителей согнали в центр деревни и стали загонять в дома. Людей расстреливали, раненых добивали, а затем поджигали постройки. Из огня выбрались единицы. Через несколько дней они и хоронили своих матерей, детей и соседей.

В деревне Нивки родился один из карателей Дирлевангера Парфен Карабан. Он сгонял односельчан, поджигал дома и стрелял в тех, кто пытался убежать. Выжившие соседи через несколько лет стали свидетелями на суде.