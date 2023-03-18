Белорусский Красный Крест собрал на форуме лучших волонтеров со всех уголков страны

По признанию многих гостей, приезжающих в нашу страну, белорусов отличают такие качества, как внимательность, доброта, милосердие.

Накануне Белорусский Красный Крест собрал лучших волонтеров со всех уголков страны. Как отзывчивость меняет жизнь к лучшему - репортаж Виктории Шарковой.

Волонтер Белорусского Красного Креста - это тот, кто безвозмездно, регулярно или периодически участвует в деле добра. Проще говоря, все для того, чтобы ни один человек не остался наедине со своей бедой. Сегодня организация насчитывает 418 сотрудников и более 15 тысяч добровольцев.

Кризис на белорусско-польской границе и помощь волонтеров Красного Креста

Предоставить горячую еду, одежду и обувь, средства гигиены - все это было основной задачей Антона Клебановича во время миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Людей, которые бежали от войны, щедро поливали ядовитой жидкостью из водометов и засыпали светошумовыми гранатами. Те кадры уже вошли в историю.

Всего 135 дней добровольцы дежурили в торгово-логистическом центре "Брузги". Тогда почти за 4 месяца кризиса 267 тонн гуманитарного груза было доставлено на границу. Антон вспоминает, что новый 2021 год встретил вместе с беженцами.

Я попал туда 31 декабря 2021 года. В Новый год в 11 вечера мы туда приехали с сотрудниками Белорусского Красного Креста, впопыхах заселились, впопыхах отпраздновали Новый год. Это был самый удивительный для меня Новый год, наверное, потому что это был я, еще 4 человека, за стеной 700 мигрантов находилось в тот момент. Антон Клебанович, волонтер Белорусского Красного Креста









Помощь волонтеров Красного Креста прибывшим из Украины

Также помощь получили более пяти с половиной тысяч лиц, прибывших из Украины, каждый четвертый - ребенок. В обычной жизни Сергей Якутович мастер спорта и сотрудник МЧС. В службу быстрого реагирования Красного Креста попал по зову сердца 13 лет назад. В пункте пропуска "Новая Гута" в деревне Гдень находился на дежурстве круглосуточно. Был организован мобильный пункт, где оказывали психосоциальную и гуманитарную поддержку.

Мы встречали мигрантов, которые к нам приходили, предоставляли связь с родственниками, потому что они оттуда ехали, они не знали куда. Убегали от ситуации, которая там случилась. Самые, наверное, тяжелые ситуации были, когда привозили детей с отклонениями, когда привозили автобусы. Батюшка местный привозил детей. Сергей Якутович, волонтер Белорусского Красного Креста

Помощь волонтеров Красного Креста нуждающимся во время пандемии

Во время пандемии неравнодушные доставляли инвалидам и одиноким пожилым людям предметы первой необходимости, помогали в уборке, с оплатой коммунальных услуг. Развозили медицинские рецепты. Все работали сообща. Всего 41 тысяче нуждающихся помогли волонтеры. Сюзанна - одна из первых, кто вызвался.





Самое маленькое доброе дело - это уже лучше, чем простое намерение. Моя жизнь становится интереснее и лучше. Я знакомлюсь с новыми людьми по всей Республике Беларусь. И я твердо могу сказать, что у нас есть будущее, потому что у нас очень много отзывчивых, добросердечных людей, которые не пройдут мимо. Сюзанна Зимина, волонтер Белорусского Красного Креста

Волонтеры Красного Креста: Добро живет в каждом сердце!