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Белорусский квартал в Астане, казахстанский - в Минске. Какие новые проекты обсуждают в строительстве
Беларусь и Казахстан планируют реализовать несколько проектов в строительной сфере. Об этом рассказал сегодня журналистам в Астане первый заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец, сообщаетБелТА.
"Обсуждаются проекты в области строительства. Среди них есть симметричные - строительство белорусского квартала в Астане и казахского квартала в Минске. Мы уже разработали проект дорожной карты по данному вопросу, планируем его согласовать. На данной стадии в планах определить земельные участки и концепцию, привлечь государственных застройщиков. А уже после этого приступим к практической реализации проекта", - сказал Олег Швец.
Еще один проект - совместное производство керамической плитки. "В Казахстане очень много полезных ископаемых. Грех не воспользоваться тем, что есть такие ресурсы. Планируем создать производство с привлечением белорусских специалистов и технологий. Пока мы изучаем сырьевую базу, потом проведем лабораторные испытания, подготовим бизнес-план", - отметил первый замминистра.
Фото: БелТА
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