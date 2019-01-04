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Белорусский лес снова на контроле Госинспекции охраны животного и растительного мира
За прошлый год защитники природы выявили тысячи кубометров древесины, которую заготавливали нелегально либо с нарушениями. Один из последних случаев в Березинском районе - незаконная вырубка, хищение и перемещение древесины без документов. Суммы ущерба - десятки тысяч рублей. В Госинспекции уверены, что ситуацию поможет исправить ежедневный электронный учет.
Подробнее Александр Камович. Еще недавно на этой делянке вовсю шумели деревья, а после бензопилы. А сегодня остались лишь пеньки и верхушки деревьев. И все бы ничего, только вот лесорубы валили дубы, клены и липы, на которые у них не было разрешения. Более того, это место является заказником, который был создан для сохранения уникального лесоболотного массива - места обитания краснокнижных животных. По документам это была санитарная рубка. Только вот по факту все вышло иначе.
Теперь же масштаб такой работы оценивают уже не только защитники природы, но и другие правоохранительные органы. Более полусотни поваленных деревьев и ущерб в 24 тысячи рублей. Наряду с незаконной рубкой еще одна головная боль защитников природы - это так называемые товарно-транспортные накладные. Некоторые дельцы, имея документы на один рейс, пытаются провести разные грузы несколько раз. Другие и вовсе заполняют документы лишь при виде контролеров.
И на этот раз афера не удалась. Сейчас руководителю хозяйства уже придется отвечать за хищение 11 кубометров деловой древесины. Как говорят в инспекции, эта ситуация в очередной раз вскрыла проблему учета добычи зеленого золота.
Чтобы избежать подобных историй, есть и свои предложения: во-первых, это каждодневный электронный учет заготовленного леса, а во-вторых, маркировка его специальными бирками, которые позволят установить собственника. Она уже работает в соседних странах и показывает хорошие результаты.
Добавлю, что допустимое расхождение между разрешенной к рубке и фактически заготовленной древесиной по закону сегодня может составлять 10 %, что в масштабах страны около 2 миллионов кубометров. И речь тут не только об экологии, но и экономике. При отсутствии системы электронного учета этот момент также создает предпосылки для хищения леса.
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