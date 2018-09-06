3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Медиафорум "Партнерство во имя будущего" станет практикоориентированным
Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего" станет практикоориентированным. На этом сделал акцент первый замминистра информации Павел Легкий. Форум, который стартует в столице 11 сентября, соберет десятки руководителей СМИ, журналистов, социологов, политологов из более чем 30 стран. Участники обсудят цифровизацию медиапространства, новые форматы журналистики. Форум должен принести практическую пользу для профессионалов медиасферы.
Форум за годы существования стал знаковой и значимой площадкой для экспертов медиасреды. В этом году он пройдет уже в 13-ый раз.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все