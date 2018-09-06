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Медиафорум "Партнерство во имя будущего" станет практикоориентированным

Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего" станет практикоориентированным. На этом сделал акцент первый замминистра информации Павел Легкий. Форум, который стартует в столице 11 сентября, соберет десятки руководителей СМИ, журналистов, социологов, политологов из более чем 30 стран. Участники обсудят цифровизацию медиапространства, новые форматы журналистики. Форум должен принести практическую пользу для профессионалов медиасферы.

Форум за годы существования стал знаковой и значимой площадкой для экспертов медиасреды. В этом году он пройдет уже в 13-ый раз.  

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