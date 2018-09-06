Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего" станет практикоориентированным. На этом сделал акцент первый замминистра информации Павел Легкий. Форум, который стартует в столице 11 сентября, соберет десятки руководителей СМИ, журналистов, социологов, политологов из более чем 30 стран. Участники обсудят цифровизацию медиапространства, новые форматы журналистики. Форум должен принести практическую пользу для профессионалов медиасферы.