"Беларускі народны строй" - проект музея в Строчицах

Коллекция белорусского народного костюма - одна из богатейших в Музее народной архитектуры и быта. Строчицкие музейщики пригласили посетителей на открытие экспозиции, в которую включили около сотни предметов 19-20 веков. Одежда, тканые предметы быта, обувь и аксессуары: каждая единица - результат научных экспедиций и имеет неповторимую историю.