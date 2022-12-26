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Белорусский ноутбук можно купить в интернете
Ноутбук белорусского производства Horizont H-book можно купить в интернете, пишетSputnik.
"Horizont H-book 15 МАК4 T32E3W - 15,6-дюймовый ноутбук, в котором используется процессор 11 поколения Tiger-lake-U Core-i3 1115G4, с тактовой частоты в 4,1 ГГц, обеспечивает бесперебойную работу и высокую производительность", - говорится в описании товара.
Первый белорусский ноутбук доступен только в одной конфигурации в корпусе синего цвета с 8 гигабайтами оперативной памяти, 256 гигабайтами физической памяти и встроенной видеокартой. Небольшим бонусом будет предустановленная операционная система.
Первым обладателям отечественный ноутбук обойдется в 1 599 рублей.
Фото:pixabay.com
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