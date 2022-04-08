Белорусский опыт в сфере образования интересен российским коллегам

Делегация из Москвы в эти дни знакомится с инновациями в школах и гимназиях Минска. Медиацентры, научные лаборатории, электронные, информационно-коммуникативные программы обучения, а также социокультурные проекты - все это ученики вместе с педагогами 13-й минской гимназии разрабатывают сами. Гости из российской столицы - представители городского методического центра департамента образования и науки Москвы оценили и смарт-технологии, которые активно внедряют в этом учебном заведении.



Делегация из России посетила также и средние специальные учебные заведения Минска. Опыт наших колледжей и лицеев также заинтересовал гостей. Отметим, это ответный визит московской делегации в Минск. В марте белорусские коллеги знакомились с опытом работы учебных заведений Москвы.