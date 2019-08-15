Белорусский опыт выращивания арбузов заинтересовал ученых из-за рубежа

Плоды кропотливого труда собирают в эти дни и фермеры. На юго-востоке страны вот уже три года всерьез и с научным подходом занимаются выращиванием арбузов.



В этом году к сбору урожая подошли с большим опытным багажом, который заинтересовал не только местных фермеров, но и ученых из-за рубежа. Как получают высокие урожаи бахчевых - узнала Анна Ковалева.



Полосатыми эти поля стали три года назад. Тогда гомельская опытная сельхозстанция впервые высадила арбузы голландской селекции. Эксперимент удался. И сегодня экзотическая ягода в белорусских почвах чувствует себя как дома.



Спелый арбуз звучит по-особенному. Очень звонко. Созревшую ягоду также выдает желтый низ и ярко зеленый верх. К примеру, этот экземпляр уже готов попасть на столы покупателей.