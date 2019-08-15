3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусский опыт выращивания арбузов заинтересовал ученых из-за рубежа
Плоды кропотливого труда собирают в эти дни и фермеры. На юго-востоке страны вот уже три года всерьез и с научным подходом занимаются выращиванием арбузов.
В этом году к сбору урожая подошли с большим опытным багажом, который заинтересовал не только местных фермеров, но и ученых из-за рубежа. Как получают высокие урожаи бахчевых - узнала Анна Ковалева.
Полосатыми эти поля стали три года назад. Тогда гомельская опытная сельхозстанция впервые высадила арбузы голландской селекции. Эксперимент удался. И сегодня экзотическая ягода в белорусских почвах чувствует себя как дома.
Спелый арбуз звучит по-особенному. Очень звонко. Созревшую ягоду также выдает желтый низ и ярко зеленый верх. К примеру, этот экземпляр уже готов попасть на столы покупателей.
Весь яблочный опыт нарабатывают здесь - в коллекционном саду. Высадили в 2006 году. На плантации - около сотни сортов со всей страны и даже мира. В том числе - с других континентов. Цель ученых - проверить адаптацию саженцев к белорусскому климату и пригодность для промышленного садоводства. Сейчас идет сбор урожая ранних сортов яблок. Самые наливные - белорусские. Они с крепким иммунитетом и требуют меньшего ухода.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов