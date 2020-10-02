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Белорусский ответный санкционный список начинает автоматически применяться и в России

Санкционный список, сформированный Беларусью в ответ на санкции ЕС, начинает автоматически применяться в России.

Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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