Белорусский Парад Победы стал символом силы белорусского общества, его стойкости и верности традициям

Начале очень по-семейному, всей страной, скажем своим отцам, дедам и прадедам: "Спасибо за каждый мирный день! Мы помним!"

И этих слов благодарности не может быть много. Но даже лучше слов об этом говорит сегодняшний день. Мы вместе! И это Ваша заслуга!

Общая память объединяет целые поколения белорусов. Это наша традиция. И она священна. Беларусь, как и прежде, будет верна памяти Великой Победы. Утром 9 Мая у стелы "Минск - город-герой" собрались жители и гости нашей столицы.





Военный парад в честь 75-й годовщины Победы собрал и зрителей по всей планете

СНГ, а также

. Сегодня в параде приняли участие прославленные соединения - за мужество и героизм в годы войны, удостоенные почетных званий и наименований.

Съемочная группа Агентства теленовостей собрала самые яркие моменты.

Рассказывает

Андрей Кривошеев.

Минск сегодня говорит надеждой и показывает верность традиции и подвигу поколения победителей. Показывает единственный на континенте Парад в честь Великой Победы. Показывает, что помнит.

Да, легче было отложить, как никогда сложно было организовать, но оказалось невозможным отменить или запретить самый народный, государственный и семейный праздник сквозь поколения.

Здоровье каждого солдата Победы изучали как реликвию. Но как остановишь героя, которого не остановила пораженная нацизмом Европа

Наших героев-ветеранов просили поберечься. Они решили лично смотреть в глаза новому поколению защитников.

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны, первый зампредседателя Совета Минской городской организации ветеранов:

"Это лучший парад за все время, проведенный в городе Минске, как по организации, так и по оформлению художественного содержания. Большое спасибо, прежде всего Президенту, за его мужественное решение вопреки всем, во-вторых, министру обороны и Министерству обороны, участникам парада. Что в трудных условиях и так подготовились".

Здоровье и силы каждого солдата Победы изучали как реликвию - бережно и внимательно. Но как ты остановишь героя, которого не остановила вся пораженная нацизмом Европа, который весь лихорадочный год жил мечтой встретить 9 мая на Параде, с гордо поднятой головой.

Живой памятник самой разрушительной войне в истории человечества - это Беларусь

Не досчитались каждого третьего. Трудно найти семью, где нет своего героя, памяти о нем, ответственности перед прошлым и за настоящее. Никому не навязывая, и не перед кем не оправдываясь, белорусы провели парад для себя, вспомнив и поблагодарив словами Президента всех живых и павших братьев и союзников в той страшной войне.

Можно победить армию - нельзя победить народ. Можно написать фальшивую историю, но нельзя оболванить людей, которые знают и ценят свое прошлое. В этот день не важны чины и звания, тяготы и невзгоды, все меркнет перед общим делом - сохранить мир, добытый такой страшной ценой.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Лучшая память о погибших - это наши каждодневные дела по строительству независимой, современной Беларуси, в которой и жизнь людей будет нормальной, и страна процветающая, и самое главное, чтобы были мир, стабильность и безопасность".

Беларусь - самая мирная страна в регионе. Парадом и геополитическими амбициями никому не грозит. Да, мир вокруг словно сходит с ума, но мы то помним, какую цену платит человечество за коллективное безумие. Еще и поэтому именно 9 Мая важно напомнить всем, кто способен слышать об уроках истории и важно вспомнить всех, кто позволил нам эти уроки выучить. К этому, уверен Президент, приложится и единство, и безопасность, и спокойное развитие.

Спокойная уверенность и надежность белорусов - лучшая основа для дипломатии

Да, увы, из-за прямых запретов своих государств не все послы и политики смогли присоединиться. Но тем ценнее для Беларуси слова тех, кто пришел.

Что важнее - рекомендация "сверху" или личная, семейная традиция. Посол Словакии пишет книгу о войне и мире по воспоминаниям отца. Ему дал слово - не забывать, праздновать, а потому не мог не поддержать сегодня народную память Беларуси.

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси:

"Мой отец был участником национального словацкого восстания. Он с белорусами и с украинцами участвовал при освобождении тогда Чехословакии на территории от фашизма. Поэтому это не только просто отношение мое как посла, но и отношение личное, как к отцу, к памяти. Я ему однажды поклялся, когда он еще жил, что я обещаю, что всегда и День Национального словацкого восстания - составной части освобождения Чехословакии от фашизма - буду праздновать".







В парадном марше - почти четыре тысячи человек. По технике - только лучшие образцы

Как это было - лучше увидеть самому и полностью.

. Два женских расчета и роту почетного караула встречали и провожали овациями. Хотя все - от суворовца до спецназовца - элита защитников.

По технике - только лучшие образцы. Белорусские разработки или после нашей глубокой модернизации, или созданные в союзе с мировыми законодателями мод в оборонке. "Богатыри", "Драконы", "Кайманы" и "Лисы" - для современной мобильной армии. "БелГрады" и "Полонезы" - чтобы даже мысли не было сунуться.

Не скандинавский небожитель, а белорусский "Тор", лучший в своем классе в мире, такой стережет небо над Белорусской АЭС.

на базе легкого броневика "Асілак" и беспилотные ударные крылья. По вертолетам мы одни из 8 стран в мире, кто такое оружие способен создать.

Гордость нашей страны - своя национальная авиашкола

Из новинок - звено Су-30, впервые в параде, лишь в прошлом году приняты на вооружение.

Новая программа, новые элементы, где читается национальный орнамент и колорит. У бойцов сводной роты почетного караула - "коллективное чувство ритма". Но в ритме великого юбилея сегодня не только они - вся страна, плюс гости и зрители по всему миру. Еще утром на всех платформах смотрели сотни тысяч, а сейчас когда 9 мая шагает сквозь часовые пояса уже миллионы.

Нам важно, чтобы знали: "Мы помним, мы гордимся!". И государственный флаг, и инсталляция с именами героев – то, как мы видим себя в этом мире - с традицией, национальным стержнем, со своим суверенным государством.

Белорусский Парад Победы вольно и невольно стал символом силы

Многие заметили - на трибуне А, рядом с ветеранами - улыбчивые люди без масок. Это победители нашего времени. Солдат Победы окружили те, кто победил вирус, кто дает уверенность - COVID не приговор. Это наш "золотой фонд" против пандемии. Каждый личной судьбой говорит - не опускайте руки, будет победа. Именно они сегодня сдают кровь с антителами, помогая самым сложным пациентам выстоять. Им особая благодарность от Президента. Отдельный поклон.

Эти несколько минут из финала парада можно считать его "народной кульминацией". Без протокола. На духоподъемной волне. Когда выпрямляется спина ветерана и блестят глаза. Такой атмосферы на этом пятачке Минска у Музея Победы не одному теле- и интернет-сигналу не передать.