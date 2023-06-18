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Белорусский парламент планирует целую серию онлайн-консультаций и семинаров с китайскими коллегами по обмену опытом - Савиных
Белорусский парламент планирует целую серию онлайн-консультаций и семинаров с китайскими коллегами по обмену опытом, об этом в программе"Актуальный микрофон"рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.
Говоря о сотрудничестве депутатов Беларуси с депутатами Китая, парламентарий подчеркнул, что, вне всякого сомнения, для Беларуси КНР - это союзник. "Более того, сейчас как раз начался процесс, когда мы хотели бы обменяться мнениями именно с нашими китайскими партнерами по целому ряду вопросов: как они противостоят враждебному, информационному давлению на собственную страну, как они обсуждают, организуют публичные общественные обсуждения значимых внутриполитических вопросов в Китае, какие новые формы работы у них в этом есть, может быть, мы можем что-то позаимствовать. Мы планируем целую серию онлайн-консультаций и семинаров с нашими китайскими коллегами по обсуждению этих вопросов, - поделился политик. - Я думаю, что когда этот диалог более предметно начнется, мы увидим еще много интересного из того опыта, который Китай накопил за последние десятилетия, который, может быть, мы сможем использовать и в Беларуси. Диалог - это всегда обмен мнениями. Поэтому я убежден, что разговор будет интересным для обеих сторон".
Фото: sb.by
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