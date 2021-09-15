Белорусский пограничный знак обстреляли с территории Украины

Белорусский погранзнак обстреляли с территории Украины. Инцидент произошел 11 сентября на участке Пинского погранотряда. При осмотре столба пограничники заставы "Сварынь" обнаружили повреждения конструкции и щитка с изображением государственного герба Беларуси (пробоины от дроби, предположительно, в результате выстрела из охотничьего ружья).Проводится проверка.