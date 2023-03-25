Белорусский политолог: Без экономики победить невозможно

"Мы преодолели все станционные давления. Сегодня мы избавились от всего наносного и стали общаться с кем и нужно общаться. Президент Беларуси говорит, что мы победим. И он прав. Потому что без экономики победить невозможно, - подчеркнул Вадим Елфимов. - Советский Союз победил в свое время всю Европу, именно экономически. Да, мы героически сражались в Брестской крепости, но если бы не было одного простого факта, что к 1943 году Советский Союз производил вооружения больше, чем вся Европа, мы бы не победили".