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Белорусский политолог: Без экономики победить невозможно
Александр Лукашенко, говоря о санкциях в отношении Беларуси, прогнозировал ситуацию и заявлял, что эскалация толкает нашу страну к кооперации с российскими и китайскими партнерами. И сегодня этот процесс демонстрирует рост белорусской экономики.
Преодолела ли Беларусь санкционное давление, этот вопрос корреспондент АТН Андрей Сыч задал политологу Вадиму Елфимову.
"Мы преодолели все станционные давления. Сегодня мы избавились от всего наносного и стали общаться с кем и нужно общаться. Президент Беларуси говорит, что мы победим. И он прав. Потому что без экономики победить невозможно, - подчеркнул Вадим Елфимов. - Советский Союз победил в свое время всю Европу, именно экономически. Да, мы героически сражались в Брестской крепости, но если бы не было одного простого факта, что к 1943 году Советский Союз производил вооружения больше, чем вся Европа, мы бы не победили".
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