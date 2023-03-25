Белорусский политолог о последнем призыве Лукашенко в Хатыни

"Сегодня мы получаем, к сожалению, такие сигналы от наших бывших союзников, с которыми мы были в антигитлеровской коалиции, что они хотят направить в Украину обедненный уран. Уран, период распада которого несколько миллиардов лет. Если он попадает в атмосферу, он остается там надолго, - подчеркнул Вадим Елфимов. - И это знает и Югославия, и Ирак. Это настоящая эскалация ядерного конфликта в Украине. Англо-саксонский мир подбрасывает все больше огонька в этот пылающий пожар. Этому миру мало обычных вооружений, и они хотят перевести все это в ядерную стадию. Собственно говоря, с этого все и начиналось. Помните, как Зеленский требовал, чтобы ему дали еще до начала СВО ядерное оружие. Эти мысли уже были тогда. А Зеленский просто озвучивал, что ему приказывали говорить".