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Белорусский политолог о последнем призыве Лукашенко в Хатыни

Уровень глобального противостояния в мире на пороге перехода к новому этапу эскалации. Британия повышает ставки до ядерного уровня, Польша готова вступить в прямую конфронтацию.

Как реагировать Беларуси? Наш корреспондент Андрей Сыч обсудил происходящее с политологом Вадимом Елфимовым.

"Сегодня мы получаем, к сожалению, такие сигналы от наших бывших союзников, с которыми мы были в антигитлеровской коалиции, что они хотят направить в Украину обедненный уран. Уран, период распада которого несколько миллиардов лет. Если он попадает в атмосферу, он остается там надолго, - подчеркнул Вадим Елфимов. - И это знает и Югославия, и Ирак. Это настоящая эскалация ядерного конфликта в Украине. Англо-саксонский мир подбрасывает все больше огонька в этот пылающий пожар. Этому миру мало обычных вооружений, и они хотят перевести все это в ядерную стадию. Собственно говоря, с этого все и начиналось. Помните, как Зеленский требовал, чтобы ему дали еще до начала СВО ядерное оружие. Эти мысли уже были тогда. А Зеленский просто озвучивал, что ему приказывали говорить".

Важнейший тезис Президента Беларуси в Хатыни был с призывом к Западу остановиться и задуматься о том, что они делают.

"Это был последний призыв. Мы могли бы еще много слов сказать, но это была та самая грань, за которой начинается ядерная эскалация", - подытожил политолог.

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