Белорусский православный мир в этом году празднует 1030-летие учреждения Полоцкой епархии

Православие оказало беспрецедентное влияние на развитее духовной и материальной культуры. Начало православия на белорусских землях неразрывно связано с Полоцком. Уже через столетие после принятия христианства мы видим расцвет Полоцкой земли. Свидетельство тому - имена православных подвижников. Православная церковь на Беларуси неоднократно претерпевала гонения. Но всегда эти тяжелые времена завершались возрождением церковной жизни. Потому что это был выбор самого народа.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси