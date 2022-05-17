3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусский православный мир в этом году празднует 1030-летие учреждения Полоцкой епархии
Именно с этого момента идет отсчет крещения наших земель. Новейший же период в истории Белорусской православной церкви принято считать с учреждения Белорусского экзархата в 1989-м, который инициировал первый Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране. В столице их сосредоточием станет главная святыня города – Минская икона Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе.
Православие оказало беспрецедентное влияние на развитее духовной и материальной культуры. Начало православия на белорусских землях неразрывно связано с Полоцком. Уже через столетие после принятия христианства мы видим расцвет Полоцкой земли. Свидетельство тому - имена православных подвижников. Православная церковь на Беларуси неоднократно претерпевала гонения. Но всегда эти тяжелые времена завершались возрождением церковной жизни. Потому что это был выбор самого народа.
С 19-го по 26-е августа также пройдет Всебелорусский крестный ход, который завершится соборно-архиерейским богослужением на площади перед Свято-Духовым кафедральным собором в столице. 1030-летию православия в Беларуси посвятят ряд конференций, выставок и чтений.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все