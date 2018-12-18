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Белорусский праздничный утренник впервые прошел в Париже

Волшебство Нового года с нетерпением ждут не только у нас. Белорусский праздничный утренник впервые прошел в Париже. Для наших маленьких земляков и их родителей в посольстве во Франции выступили коллективы из Полоцка и Могилева. Дети прочли Деду Морозу стихи и получили сладкие подарки с родины.

Проект "Навагодняя ялінка" кроме Парижа прошел в Лионе и в Клермон-Ферране - городах побратимах Минска и Гомеля.

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