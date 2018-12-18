Волшебство Нового года с нетерпением ждут не только у нас. Белорусский праздничный утренник впервые прошел в Париже. Для наших маленьких земляков и их родителей в посольстве во Франции выступили коллективы из Полоцка и Могилева. Дети прочли Деду Морозу стихи и получили сладкие подарки с родины.