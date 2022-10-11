Белорусский препарат для лечения коронавируса может вскоре появиться в аптеках

Белорусский препарат для лечения COVID-19 может появиться в аптеках уже в 2023 году. Об этом рассказала начальник НПЦ "ХимФармСинтез" ГНУ "Институт биоорганической химии НАН Беларуси" Елена Калиниченко. Эту информацию публикует sb.by.



Белорусские ученые не остались в стороне от проблемы коронавируса. "Нами заканчивается разработка препарата для лечения коронавирусной инфекции. Это таблеточная форма. Сделана технология получения субстанции, наработана субстанция, наработана таблеточная форма. Она заложена на хранение. Разрабатывается нормативно-техническая документация. И в этом году мы планируем подать препарат на регистрацию. Будут назначены биоэквивалентные клинические испытания или нет - это зависит от Минздрава. Если все будет хорошо, то в следующем году, думаю, этот препарат появится в аптеках", - заявила Калиниченко.



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