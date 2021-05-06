3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусский профсоюз работников здравоохранения выступил инициатором акции "Маршрут добрых дел"
Молодежный советБелорусского профсоюза работников здравоохранения выступил инициаторомакции"Маршрут добрых дел". Ее участники помогают восстанавливать и благоустраивать памятники и обелиски погибшим в годы Великой Отечественной войны медикам. В этом году отправной точкой стал Лидский район. Волонтеры трудились у братской могилы жертв войны в деревне Гуды, где захоронен военный фельдшер, а также на обелискев деревне Минойты, где покоятся расстрелянные в июле 1941-го пациенты и медперсонал психиатрической больницы.
Это великая память великих событий. И мне кажется, что каждый должен понимать важность и необходимость участия в таких мероприятиях. Ведь, наверное, у каждого есть родные близкие, пускай дальние, которые погибли во время войны и где-то захоронены. Эти места нуждаются в уходе.Вячеслав Шило, председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Акция хороша тем, что, во-первых, обращаем внимание на историю, на патриотическое воспитание нашей молодежи и отдаем дань погибшим в годы войны и благодарим их за то, что мы живем под мирным небом.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП