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Белорусский профсоюз работников здравоохранения выступил инициатором акции "Маршрут добрых дел"

Молодежный советБелорусского профсоюза работников здравоохранения выступил инициаторомакции"Маршрут добрых дел". Ее участники помогают восстанавливать и благоустраивать памятники и обелиски погибшим в годы Великой Отечественной войны медикам. В этом году отправной точкой стал Лидский район. Волонтеры трудились у братской могилы жертв войны в деревне Гуды, где захоронен военный фельдшер, а также на обелискев деревне Минойты, где покоятся расстрелянные в июле 1941-го пациенты и медперсонал психиатрической больницы.

Это великая память великих событий. И мне кажется, что каждый должен понимать важность и необходимость участия в таких мероприятиях. Ведь, наверное, у каждого есть родные близкие, пускай дальние, которые погибли во время войны и где-то захоронены. Эти места нуждаются в уходе.Вячеслав Шило, председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Арина Марченко, председатель молодежного совета Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения
Акция хороша тем, что, во-первых, обращаем внимание на историю, на патриотическое воспитание нашей молодежи и отдаем дань погибшим в годы войны и благодарим их за то, что мы живем под мирным небом.
Арина Марченко, председатель молодежного совета Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения

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