Белорусский профсоюз работников здравоохранения выступил инициатором акции "Маршрут добрых дел"

Это великая память великих событий. И мне кажется, что каждый должен понимать важность и необходимость участия в таких мероприятиях. Ведь, наверное, у каждого есть родные близкие, пускай дальние, которые погибли во время войны и где-то захоронены. Эти места нуждаются в уходе. Вячеслав Шило, председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Арина Марченко, председатель молодежного совета Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения

