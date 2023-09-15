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Белорусский расследовательский центр признан экстремистской организацией
Организация "Белорусский расследовательский центр", зарегистрированная в Чехии, признана экстремистской в нашей стране. Верховный суд Беларуси, исходя из положений закона "О противодействии экстремизму", удовлетворил заявление Генпрокурора о признании этой организации экстремистской. Деятельность центра на территории Беларуси запрещена.
На основании представленных доказательств суд установил экстремистский характер деятельности данной организации, поскольку он был направлен на разжигание социальной, политической и идеологической вражды, в том числе в отношении определенных социальных групп; распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Республики Беларусь, правовом положении ее граждан, дискредитацию органов государственной власти и управления, а также распространение экстремистских материалов.
Решение суда вступило в законную силу.
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