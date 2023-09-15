Белорусский расследовательский центр признан экстремистской организацией

На основании представленных доказательств суд установил экстремистский характер деятельности данной организации, поскольку он был направлен на разжигание социальной, политической и идеологической вражды, в том числе в отношении определенных социальных групп; распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Республики Беларусь, правовом положении ее граждан, дискредитацию органов государственной власти и управления, а также распространение экстремистских материалов.

Александр Карпович, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси