Белорусский республиканский союз молодежи дал старт серии открытых диалогов "Сила закона"

Мы должны понимать и знать, что может происходить, если не соблюдать исторические правила, не сохранять знания о тех событиях, которые происходили на нашей земле многие годы назад. Наша задача - получить от молодежи обратную связь, ведь она готова принимать участие в формировании базовых важных документов. И в последующем, возможно, кто-то из ребят станет делегатом Всенародного собрания. Очень важно, чтобы в высший орган народовластия были включены простая молодежь, труженики сельскохозяйственной, животноводческой отраслей, ученые, те, кто занимается спортом, культурой, наукой, военные.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ

