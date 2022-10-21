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Белорусский республиканский союз молодежи дал старт серии открытых диалогов "Сила закона"

Белорусский республиканский союз молодежи дал старт серии открытых диалогов "Сила закона". О Всебелорусском народном собрании и основах гражданского общества говорили сегодня с представителями из 95-ти районов Беларуси. Отдельно остановились на концепции национальной безопасности - необходимо знать и учитывать не только внутренние, но и внешние источники угроз.

Мы должны понимать и знать, что может происходить, если не соблюдать исторические правила, не сохранять знания о тех событиях, которые происходили на нашей земле многие годы назад. Наша задача - получить от молодежи обратную связь, ведь она готова принимать участие в формировании базовых важных документов. И в последующем, возможно, кто-то из ребят станет делегатом Всенародного собрания. Очень важно, чтобы в высший орган народовластия были включены простая молодежь, труженики сельскохозяйственной, животноводческой отраслей, ученые, те, кто занимается спортом, культурой, наукой, военные.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ

В диалоге приняли участие и дети Донбасса. Они сейчас находятся у нас на оздоровлении. Ребята рассказали, каково жить под обстрелами 8 лет, как важно ценить то, что у нас с вами есть мир и спокойствие.

Диалоговые площадки "Сила закона" пройдут по всей стране.

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