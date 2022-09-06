3.68 BYN
2.97 BYN
3.44 BYN
Белорусский республиканский союз молодежи празднует 20-летний юбилей
Белорусский республиканский союз молодежи празднует 20-летний юбилей. В составе общественного объединения - каждый пятый белорус в возрасте от 14 до 31 года.
Многие политические деятели страны, руководители организаций, артисты - выходцы из БРСМ или предшествующего ему комсомола. Поздравления с юбилеем в адрес ведущей молодежной организации страны от имени главы государства передал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Друзей и почетных гостей в свой день рождения союз собрал в Минском городском дворце культуры.
Студенческие строительные отряды сегодня вышли на новый уровень. Возродились. Ребята трудятся на предприятиях города Минска, выезжают на стройки в Западную Сибирь, другие регионы. Сегодня активно развивается волонтерское движение. В Год исторической памяти серьезным направлением является изучение своей истории. БРСМ и должен развиваться.
БРСМ - это время возможностей, потому что те направления, которые есть в Союзе молодежи, могут дать шанс любому молодому человеку себя раскрыть, себя реализовать в разных направлениях.
Вот уже 2 года подряд я работаю во Всероссийском детском центре "Орленок" в Российской Федерации. Ездила в этом году еще на фестиваль педагогических отрядов в Новосибирск. Много разных форумов, школ, какое-то обучение.
А площадкой для оупен-эйра стал Лошицкий парк - там к 20-летнему юбилею БРСМ развернули молодежный городок с интерактивными зонами. Празднования, игры, костюмированные представления продолжаются и в эти минуты. Музыкальное настроение создают кавер-бенды. Здесь же в 21:00 в честь дня рождения БРСМ запустят праздничный салют.