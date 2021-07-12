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Белорусский рубль укрепился к доллару и евро

На прошедших торгах белорусский рубль укрепился к доллару и евро. За американский доллар просят минимально 2 рубля 57 копеек. Евро опустился до 3 рублей 5 копеек. Российский рубль незначительно подорожал: 3,46 стоят 100 российских рублей.


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