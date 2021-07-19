Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам

Сейчас к ситуации на валютном рынке. Белорусский рубль на торгах в пятницу укрепился к трем основным валютам. Итак, доллар стоит 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля. И 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских.



