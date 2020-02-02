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Белорусский самолет, доставлявший гуманитарную помощь в Китай, приземлился в Мачулищах

Белорусский самолет, доставлявший гуманитарную помощь в Китай, приземлился в Мачулищах

Белорусский военно-транспортный самолет, доставлявший гуманитарную помощь в Китай, приземлился в Мачулищах. Полет прошел в штатном режиме.

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