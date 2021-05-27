Белорусский самолет, летевший из Минска в Барселону, не впустили в воздушное пространство ЕС

В Белавиа накануне прокомментировали ситуацию с рейсом Минск - Барселона. Гендиректор компании заявил, что это нарушение международных конвенций. Напомним, вчера днем самолет не впустили в воздушное пространство Польши. Борт завис возле границы, сделал около десяти кругов, сжигая топливо, и вернулся в воздушную гавань в Минск. На борту Embraer-195 находились 55 пассажиров. У перевозчика были все разрешения на выполнение данного полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию. Однако за три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании. При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушным движением Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе во время переговоров с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели.