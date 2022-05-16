Память о событиях военных лет и концентрат чувств белорусского народа запечатлены и маслом на холстах. Белорусский союз художников презентовал нерастиражированную коллекцию работ о Великой Отечественной войне. "Память творческих поколений" в три этажа Дворца искусства. В советское время авторы активно осмысливали военный быт, визуализировали бои за города, сражения в Брестской крепости и сохраняли в рисунке победы на Круглой площади в Минске. Здесь десятки нераспиаренных картин. В дуэт к ним - экспозиция о памятниках, посвященных войне. "Тростенец", "Хатынь", "Беларусь партизанская" - это лишь малая часть проектов, которые создавали комбинаты Белорусского союза художников.