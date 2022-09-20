Белорусский союз офицеров отмечает 30 лет со дня образования

С праздником общественное объединение поздравил Президент. Союз создавался в те годы, когда суверенитет и независимость Беларуси были только декларацией, предстоял долгий путь, чтобы они стали реальностью.



В трудное время, поддержав первого Президента страны, Белорусский союз офицеров сделал верный выбор и занял твердую государственную позицию. И сегодня с учетом обстановки вблизи границ Беларуси, которую сложно назвать спокойной, делает все, чтобы обеспечить обороноспособность государства, сплотить общество и воспитать молодежь в духе патриотизма, отметил глава государства.