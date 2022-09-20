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Белорусский союз офицеров отмечает 30 лет со дня образования
С праздником общественное объединение поздравил Президент. Союз создавался в те годы, когда суверенитет и независимость Беларуси были только декларацией, предстоял долгий путь, чтобы они стали реальностью.
В трудное время, поддержав первого Президента страны, Белорусский союз офицеров сделал верный выбор и занял твердую государственную позицию. И сегодня с учетом обстановки вблизи границ Беларуси, которую сложно назвать спокойной, делает все, чтобы обеспечить обороноспособность государства, сплотить общество и воспитать молодежь в духе патриотизма, отметил глава государства.
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