Белорусский союз женщин объединил активисток крупнейших медицинских РНПЦ страны

Когда женщины объединяются в такие организации, это значит, что их работа активизируется в разы. Уже многое сделано этими женщинами, я уже вижу, что многие активно включились в работу Белорусского союза женщин. Это объединение даст нам возможность еще глубже посмотреть на проблемы, заняться этими проблемами, и для женщин это важно, когда они объединяются в том числе и по профессиональным интересам.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин