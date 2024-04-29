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Белорусский союз женщин объединил активисток крупнейших медицинских РНПЦ страны
Крупнейшие Республиканские научно-практические центры отныне в объединенной организации Белорусского союза женщин. Более тысячи врачей, медсестер, физиков, инженеров, научных сотрудников и женщин других специальностей в медицине объединены общей идеей сделать мир лучше. БСЖ продвигает и отстаивает интересы материнства и детства, здорового образа жизни, профилактики различных заболеваний - и это созвучно с социальными приоритетами государства.
Когда женщины объединяются в такие организации, это значит, что их работа активизируется в разы. Уже многое сделано этими женщинами, я уже вижу, что многие активно включились в работу Белорусского союза женщин. Это объединение даст нам возможность еще глубже посмотреть на проблемы, заняться этими проблемами, и для женщин это важно, когда они объединяются в том числе и по профессиональным интересам.
Набирает обороты и одна из самых рейтинговых инициатив -"Здоровье женщины - здоровье нации!" В разных уголках Беларуси организованы диалоговые площадки по профилактике онкологических заболеваний. Обстоятельный разговор состоялся в Глубоком.
После встречи женщины Глубокского молочноконсервного комбината приняли решение пополнить ряды Белорусского союза женщин. Теперь на предприятии - первичная организация крупнейшего женского объединения страны.
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