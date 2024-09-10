Белорусский союз женщин отправил гуманитарный груз в Курскую область

Мы отправляем самые необходимые вещи для людей, которые в момент лишились всего. Вообще белорусские женщины всегда отличались особой душевностью, умением сострадать, сопереживать и всегда прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается.

Инна Солдатенко, председатель Объединенной организации БСЖ РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова