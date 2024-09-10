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Белорусский союз женщин отправил гуманитарный груз в Курскую область

Бакалея, детское питание, предметы гигиены, одеяла, подушки. Белорусский союз женщин отправил гуманитарный груз в Курскую область - всего более 20 т. Собирали необходимое во всех регионах нашей страны в течение нескольких недель, последние коробки добавили в машину уже в Минске.

Мы отправляем самые необходимые вещи для людей, которые в момент лишились всего. Вообще белорусские женщины всегда отличались особой душевностью, умением сострадать, сопереживать и всегда прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается.
Инна Солдатенко, председатель Объединенной организации БСЖ РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова

Контакты для связи искать долго не пришлось. Несколько месяцев назад БСЖ и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие начали с благотворительности - сбора гуманитарной помощи.

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