3.65 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
Белорусский союз женщин подвел итоги уходящего года: в перспективе пополнение рядов объединения
Белорусский союз женщин подвел итоги уходящего года. "Наши дети", "Здоровая женщина - здоровая нация", "Неделя родительской любви" - все проекты БСЖ направлены на укрепление роли женщины в обществе. На сегодняшний день в рядах организации более 160 тысяч активных белорусок. Объединение вовлечено и в политическую жизнь.
Так, накануне решался вопрос об участии подразделений организации в подготовке и проведении предстоящей электоральной кампании. Также были подведены итоги работы на международной арене. В течение года союз успешно провел форумы с коллегами из России и Узбекистана и пополнять список стран планирует и в следующем году.
На сегодняшний день в нашей организации по всей стране состоят уже больше 165 тысяч активных женщин. Но самое главное не то, что мы прирастаем количественно, самое главное, что мы прирастаем качественно. К нам приходят не потому, что мы заставляем прийти, а потому, что женщины хотят быть сопричастны ко всем мероприятиям, которые мы проводим. Когда появляется какая-то новая категория женщин, с ними приходят и новые идеи, отсюда и постоянная подпитка и постоянное движение. Я уверена, что так будет и дальше.
На счету активисток женского движения большое количество добрых дел, направленных на помощь детям, пожилым людям и отдельным категориям населения. В перспективе на следующий год - расширение рядов Белорусского союза женщин.