Белорусский союз женщин присоединился к акции по сдаче крови

14 июня во всем мире отметят День донора. Стартовала масштабная акция по безвозмездной сдаче крови. К ней уже присоединился Белорусский союз женщин (представительницы республиканских научно-практических центров). Для многих это уже стало доброй традицией. Ежедневно в РНПЦ трансфузиологии сдают кровь и ее компоненты около 200 человек. Всего же в нашей стране насчитывается примерно 100 тыс. доноров.

Ежегодно БСЖ присоединяется к этой акции. Мы это делаем очень активно. Почему это важно? Потому что наша кровь может спасти жизни. Это акция, которая требует потом отдыха определенного. Хотя знаю, что большинство наших девушек сдают кровь и идут работать. Делаем мы это абсолютно безвозмездно. Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин

"Акция очень важная. Мы очень нуждаемся в компонентах крови, потому что те уникальные операции, которые проводятся в наших научно-практических центрах, конечно, ставят наших пациентов на ноги, но они всегда требуют помощи для восстановления в виде крови, в виде ее компонентов", - отметила замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Инна Солдатенко.

"Из каждой единицы цельной крови мы можем приготовить эритроциты, которые переливаются как красные компоненты крови. Это может быть плазма, которая проходит у нас карантинизацию в течение 6 месяцев. Также это могут быть тромбоциты", - рассказала замдиректора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Лариса Гущина.