Белорусский союз женщин впервые провел вечер семейного чтения "Бацькоўскi дар"

Здесь собрались семьи из разных уголков Беларуси для того, чтобы вместе еще раз подчеркнуть важность и значимость книги и семейного чтения. Дети должны видеть, что мы любим книги и читаем их, чтим культуру белорусского народа.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин