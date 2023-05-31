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Белорусский союз женщин впервые провел вечер семейного чтения "Бацькоўскi дар"
В канун Международного дня защиты детей Белорусский союз женщин впервые провел вечер семейного чтения "Бацькоўскi дар".
Театрализованное прочтение произведений классиков белорусской литературы прошло в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. В роли чтецов наряду с семьями, с актерами театра выступили и государственные деятели. Организаторы мероприятия отметили, что пространство семейного чтения способно объединить старшее и младшее поколения, а также влиять на формирование осмысленного, богатого духовного мира детей.
Здесь собрались семьи из разных уголков Беларуси для того, чтобы вместе еще раз подчеркнуть важность и значимость книги и семейного чтения. Дети должны видеть, что мы любим книги и читаем их, чтим культуру белорусского народа.
"Это коммуникация родителей и детей, это возможность формировать духовный мир ребенка. Прочитанная в детстве или юности книга оставляет след. В этом году мы сделали уникальный проект, начало которому было положено в 2022 году", - сказала Лилия Ананич, депутат Палаты представителей.
Содержание книги "Бацькоўскі дар" - это произведения классиков нашей литературы: Янки Купалы и Якуба Коласа. Целью мероприятия стало формирование семейных традиций культурного досуга и повышение роли книги и чтения в воспитании подрастающего поколения.
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