3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусский союз женщин выдвинул на ВНС 80 делегатов
В Минске 1 апреля прошла внеочередная конференция Белорусского союза женщин по выдвижению делегатов на Всебелорусское народное собрание, сообщает БЕЛТА.
БСЖ выдвинул на ВНС 80 делегатов. "У нас была установлена квота по 10 человек от каждой области и 20 - от Минска, - сказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. - Женщины абсолютно разные. Но каждая из них известна в своей отрасли, а многие известны и всей стране. Это женщины, которые любят свою страну, народ, с которым они работают и вместе живут, с которым готовы отстаивать и защищать его интересы в случае необходимости. Но самое главное, что это люди, живущие государственными интересами и понимающие, что в государстве важно созидать, а не нарушать какие-то правила и действовать иными путями. Я думаю, мы будем представлены не просто достойно, а очень достойно".
Журналисты поинтересовались, какую повестку будут продвигать женщины на ВНС. "Мне кажется, самая основная повестка, которую женщины всегда продвигают, - счастливая страна, живущая в достатке.
Глава государства на встрече с женщинами сказал: "Счастье женщины - это счастье страны". Когда она уверена в том, что ее семья будет обеспечена, ее дети пойдут в школу, а ее муж с работы вернется домой и в стране все будет тихо и спокойно, это значит, что женщина уверена в завтрашнем дне. А уверенная в завтрашнем дне женщина - это и хороший работник, и хорошая мать, и хорошая жена. Самое главное - это благосостояние в стране, мир на нашей земле, права женщин во всех ее проявлениях", - добавила председатель БСЖ.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов