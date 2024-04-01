Белорусский союз женщин выдвинул на ВНС 80 делегатов

В Минске 1 апреля прошла внеочередная конференция Белорусского союза женщин по выдвижению делегатов на Всебелорусское народное собрание, сообщает БЕЛТА.

БСЖ выдвинул на ВНС 80 делегатов. "У нас была установлена квота по 10 человек от каждой области и 20 - от Минска, - сказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. - Женщины абсолютно разные. Но каждая из них известна в своей отрасли, а многие известны и всей стране. Это женщины, которые любят свою страну, народ, с которым они работают и вместе живут, с которым готовы отстаивать и защищать его интересы в случае необходимости. Но самое главное, что это люди, живущие государственными интересами и понимающие, что в государстве важно созидать, а не нарушать какие-то правила и действовать иными путями. Я думаю, мы будем представлены не просто достойно, а очень достойно".

Журналисты поинтересовались, какую повестку будут продвигать женщины на ВНС. "Мне кажется, самая основная повестка, которую женщины всегда продвигают, - счастливая страна, живущая в достатке.