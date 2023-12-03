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Белорусский союз женщин запустил новый инклюзивный проект "Другая глубина"

В Беларуси у каждого есть возможность для реализации. Это доказывает и новый инклюзивный проект "Другая глубина". Старт в Минске дали в преддверии Дня инвалида. Первым участником проекта стал Давид Макаревич со своей выставкой алмазных картин. Около 4 лет парень общается с миром через творчество и отражает красоту природы, но больше всего любит изображать православные храмы и иконы.


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Татьяна Макаревич, мама Давида Макаревича: На выставке представлены работы моего сына Давида. Он старший ребенок в нашей многодетной семье. У Давида аутизм. Я знала, что дети с аутизмом очень талантливые, для родителей важно распознать их талант.


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Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: Этим проектом мы хотим показать, что у любого человека в нашей стране есть возможности. Любой может реализоваться, несмотря на какие-то особенности в развитии. Я уверена, что проект будет интересным и мы откроем много новых имен.

Увидеть выставку алмазных картин Давида Макаревича можно до середины декабря. Затем ее сменят работы других талантливых ребят с ограниченными возможностями. В течение года в проекте поучаствуют десятки воспитанников разных районных центров коррекционно-развивающего обучения.

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