Белорусский союз женщин запустил новый инклюзивный проект "Другая глубина"

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: Этим проектом мы хотим показать, что у любого человека в нашей стране есть возможности. Любой может реализоваться, несмотря на какие-то особенности в развитии. Я уверена, что проект будет интересным и мы откроем много новых имен.