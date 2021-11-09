Белорусский союз журналистов выразил протест действиям Варшавы из-за нарушений стандартов свободы слова и СМИ

Требуем незамедлительно прекратить светошумовое воздействие на журналистов, блокировку сотовой и интернет-связи, снять все ограничения на доступ журналистов и правозащитников к беженцам с польской стороны границы. Подобные действия лишний раз подтверждают репрессивный и антидемократический характер польского режима и увеличивают обоснованные подозрения правозащитников и прессы, что официальная Варшава совершает на границе преступления против человечности, которые пытается скрыть как от собственного гражданского общества, так и от международной общественности.