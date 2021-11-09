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Белорусский союз журналистов выразил протест действиям Варшавы из-за нарушений стандартов свободы слова и СМИ
После того как польские военные напрямую начали препятствовать работе СМИ (как белорусских, так и зарубежных), Белорусский союз журналистов выразил решительный протест действиям Варшавы. Польский режим нарушает стандарты свободы слова и СМИ, игнорируются фундаментальные обязательства Польши в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Препятствуя работе журналистов, Варшава тоталитарно подавляет право собственных граждан на доступ к объективной информации из зоны бедственного положения, отметили в организации.
Протест Белорусского союза журналистов
Требуем незамедлительно прекратить светошумовое воздействие на журналистов, блокировку сотовой и интернет-связи, снять все ограничения на доступ журналистов и правозащитников к беженцам с польской стороны границы. Подобные действия лишний раз подтверждают репрессивный и антидемократический характер польского режима и увеличивают обоснованные подозрения правозащитников и прессы, что официальная Варшава совершает на границе преступления против человечности, которые пытается скрыть как от собственного гражданского общества, так и от международной общественности.
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