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Белорусский студотряд будет возводить объекты космодрома Восточный

Белорусский студенческий строительный отряд "Эврика" на днях отправится на межрегиональную студенческую стройку космодрома Восточный, где подключится к возведению объектов инфраструктуры.

Сегодня состоялась торжественная церемония проводов, на которой студотрядовцам передан государственный флаг (с ним "Эврика" будет представлять Беларусь в городе Циолковский Амурской области России). Там лучший студотряд страны будет трудиться рабочими второго разряда (на водозаборных сооружениях, строительстве комплекса хранения компонентов ракетного топлива и метеорологического комплекса). В составе - студенты Полоцкого госуниверситета (будущие инженеры архитекторы), программист (почти для половины состава отряда - это не первый опыт).

Максим Белоусов, боец студенческого стройотряда "Эврика":

Только я за свои три года побывала уже и на международном строительном чемпионате в городе Казани, и на всероссийском слете строительных отрядов, и в Новосибирске, и в Москве на расширенных заседаниях по делам молодежи, это все за счет студотряда. От нас требуется только мы, наши умения и способности.
Дарья Яцкевич, комиссар студенческого стройотряда "Эврика"
Нужно отдать должное, что БРСМ уделяет внимание развитию студотрядовского движения не только внутри страны, но и в рамках Союзного государства. Приятно, что это становится традицией, все большее количество молодых людей на стройки Российской Федерации выезжают.
Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси

Участие белорусского студенческого отряда в строительстве объектов космодрома Восточный стало логичным продолжением договоренностей двух президентов - Беларуси и России. Первый опыт работы на строящемся стратегическом объекте отряд "Эврика" получил в прошлом году.

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