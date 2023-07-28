Белорусский студотряд будет возводить объекты космодрома Восточный

Только я за свои три года побывала уже и на международном строительном чемпионате в городе Казани, и на всероссийском слете строительных отрядов, и в Новосибирске, и в Москве на расширенных заседаниях по делам молодежи, это все за счет студотряда. От нас требуется только мы, наши умения и способности.

Дарья Яцкевич, комиссар студенческого стройотряда "Эврика"

