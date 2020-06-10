Театр "Лялька" пригласил детей и взрослых на интерактивное представление под открытым небом

Премьера спектакля "Лялечны карагод" состоялась на площадке у скульптуры "Старик Хоттабыч". Фокусы, загадки, игры, песни и танцы - актеры вместе со зрителями стали героями яркого представления. Интерактивный спектакль объединил героев из разных представлений кукольного театра. Сказочные персонажи приоткрыли зрителям закулисье и рассказали о театральных приемах.