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Театр "Лялька" пригласил детей и взрослых на интерактивное представление под открытым небом
Премьера спектакля "Лялечны карагод" состоялась на площадке у скульптуры "Старик Хоттабыч". Фокусы, загадки, игры, песни и танцы - актеры вместе со зрителями стали героями яркого представления. Интерактивный спектакль объединил героев из разных представлений кукольного театра. Сказочные персонажи приоткрыли зрителям закулисье и рассказали о театральных приемах.
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