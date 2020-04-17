Белорусский центр моды подготовил четыре модели защитных повязок

Белорусский центр моды временно сменил профиль. Здесь ежедневно раскраивают до 10 тысяч повязок из различных материалов. Работать оперативно помогает автоматика. Для минчан подготовили четыре модели защитных повязок. В основном они отправляются в аптеки. Наладить производство удалось за несколько дней. Всего уже выпустили свыше 50 тысяч необходимых средств.



