Опасный отдых: белорусский турист сорвался со скалы в Кабардино-Балкарии

Белорусский турист сорвался со скалы в ущелье в горах Кабардино-Балкарии - об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Уточняется, что мужчина 1990 года рождения получил травму. На место выдвинулись спасатели. В ведомстве пояснили: группа из 14 человек не регистрировала свой маршрут в МЧС России.