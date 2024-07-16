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Опасный отдых: белорусский турист сорвался со скалы в Кабардино-Балкарии

Белорусский турист сорвался со скалы в ущелье в горах Кабардино-Балкарии - об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Уточняется, что мужчина 1990 года рождения получил травму. На место выдвинулись спасатели. В ведомстве пояснили: группа из 14 человек не регистрировала свой маршрут в МЧС России.

Информации о состоянии пострадавшего белоруса пока не поступало.

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