Белорусский вертолет Ми-8 завершает миссию в Латвии

Обстановка в регионе улучшается. Спасатели заявляют о локализации пожара, есть еще задымления, но эти очаги под контролем. Сейчас белорусский, литовский и латвийские экипажи находятся в дежурном режиме. Сегодня вертолеты выполняли лишь доразведку местности. Если в течение суток пожарная ситуация не ухудшится, то завтра белорусский экипаж вернется в Беларусь.