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Белорусский вертолет вылетел в Латвию для ликвидации пожара
Беларусь отправила в Латвию для ликвидации пожара вертолет Ми-8. Буквально пару часов назад по поручению Президента Александра Лукашенко воздушное судно вылетело в соседнюю страну с аэродрома Липки. Экипаж из шести человек сразу же приступит к работе. Вертолет Ми-8 оборудован специальным водосливным устройством. Оно может набирать две с половиной тонны воды из любого водоема. Напомним, накануне Латвия обратилась к Беларуси с просьбой помочь в тушении крупного пожара. Более ста гектаров леса в стране охвачены огнем. Справиться со стихий спасатели не могут уже восьмой день.
У белорусских спасателей большой опыт работы в подобных сложных условиях. Наши специалисты уже помогали справляться со стихией в Турции, Греции, России и Сербии. А в прошлом году авиация МЧС помогла ликвидировать пожар в Боржомском ущелье в Грузии.
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