Белорусский вертолет вылетел в Латвию для ликвидации пожара

Беларусь отправила в Латвию для ликвидации пожара вертолет Ми-8. Буквально пару часов назад по поручению Президента Александра Лукашенко воздушное судно вылетело в соседнюю страну с аэродрома Липки. Экипаж из шести человек сразу же приступит к работе. Вертолет Ми-8 оборудован специальным водосливным устройством. Оно может набирать две с половиной тонны воды из любого водоема. Напомним, накануне Латвия обратилась к Беларуси с просьбой помочь в тушении крупного пожара. Более ста гектаров леса в стране охвачены огнем. Справиться со стихий спасатели не могут уже восьмой день.