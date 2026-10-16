Белорусско-Эмиратский экономический форум проходит в Минске. Его цель - укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Новые деловые контакты

Беларусь продолжает укреплять торговые связи со странами дальней дуги. Среди ключевых партнеров - Объединенные Арабские Эмираты.

16 октября стороны объединил экономический форум. На одной площадке - представители деловых кругов и государственных структур, инвесторы и эксперты.

Смбат Алиханян, эксперт в сфере международного налогообложения, защиты бизнеса и корпоративного структурирования:

"Конечно, мы хотим, чтобы инвесторы из ОАЭ тоже посмотрели на Беларусь и увидели здесь возможности. Мы, например, вчера были на нескольких белорусских предприятиях, нам показали возможности. Мы видим огромный потенциал в том, чтобы часть бизнеса размещать здесь".

Как отметил посол ОАЭ в Беларуси, этот форум - не просто экономическое мероприятие, а настоящий мост, соединяющий возможности и потенциал, рынки и стратегические ориентиры. Участники могут обменяться опытом и установить новые деловые контакты.

Что интересует бизнес? Логистика, международные платежи, налогообложение, законодательные нюансы и просто диалог с партнерами с учетом культурных особенностей. О том, как пройти путь от идеи до успешного бизнеса в Эмиратах, рассказывают те, кто уже добился этого на практике.

Ибрагим Салим Мохамед Аль-Мушаррах, Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Беларуси:

"Мы, несомненно, считаем Беларусь надежным партнером. Это подтверждается отношениями между лидерами наших стран. Взаимовыгодное сотрудничество развивается во всех сферах. Что касается взаимодействия в экономической отрасли, мы уверены, что все ранее подписанные соглашения о торговле станут толчком для будущих совместных достижений".

Олег Ильин, управляющий партнер консалтинговой компании:

"Видим спрос на белорусскую продукцию. Каждый день на полках в Эмиратах появляется больше белорусских продуктов. Мы замечаем, что Беларусь становится модной, это тренд".

7 октября вступило в силу Соглашение о торговле услугами и инвестициях между Беларусью и ОАЭ. Документом создается международно-правовая основа, закрепляются взаимные обязательства и обеспечиваются более предсказуемые и прозрачные условия для участников рынка. По сути, это "зеленый коридор", который открывается как для нас, так и для наших партнеров. И тут важно не медлить, а уверенно двигаться по взаимовыгодному курсу.