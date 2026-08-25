Белорусско-китайские учения "Стремительный орел - 2026" завершаются

Финальный розыгрыш практических действий состоялся на белорусско-китайских тактических учениях "Стремительный орел - 2026". Маневры, которые проходили в Китае на протяжении почти двух недель, завершаются.

Десантные подразделения двух стран отработали десантирование с вертолетов (парашютное и беспарашютное) и штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения.

Завершилось учение штурмом городского квартала. Военнослужащие уничтожили условную террористическую группировку и захватили ее лидера.

"Хотя наше пребывание с белорусскими военнослужащими было недолгим, наши личные встречи и взаимное обучение не только привели к общему прогрессу, но и заложили основу для прочной дружбы", - отметил представитель воинского контингента Китая.

"В ходе этих совместных учений обе стороны значительно отточили тактическую координацию и взаимодействие в команде, проверили и улучшили свои совместные возможности по борьбе с терроризмом и реагированию на чрезвычайные ситуации. Учения также позволили накопить ценный опыт, заложив прочную основу для будущих совместных миссий", - рассказал командир отделения Народно-освободительной армии Китая.

Цель учений белорусских и китайских военнослужащих - отработать совместные действия по борьбе с террористами, усовершенствовать навыки ведения разведки, захвата и удержания позиций, зачистки территории и организации обороны. Кроме повышения боеготовности подразделений, это еще и углубление практического взаимодействия между вооруженными силами двух стран.