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Белорусско-индийский бизнес-форум пройдет в Минске 12 декабря

Беларусь расширяет партнерство со странами дальней дуги. Индия - еще одно из перспективных государств для продвижения нашего экспорта в этом направлении. В подтверждение - Белорусско-индийский бизнес-форум. Он пройдет в Минске 12 декабря. Стороны обсудят горизонты сотрудничества в сферах сельского хозяйства и продовольствия, машиностроения, конечно, фармацевтики, информационных технологий и туризма. Планируется рассмотрение вопросов логистики и проведения взаиморасчетов, а также нетворкинг с индийскими профильными компаниями.



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